Ярославец уплатил 100 тысяч рублей долга по алиментам ради ЧМ по хоккею

Житель Ярославля заплатил долг по алиментам, чтобы его выпустили за границу на чемпионат мира по хоккею.

В управлении Федерально службы судебных приставов по Ярославской области рассказали, что мужчина задолжал своему ребенку 100 тысяч рублей: суд обязал его ежемесячно выплачивать четвертую часть заработка на содержание отпрыска, но нерадивый отец этого не делал, а от приставов скрывался.

- Тогда судебный пристав-исполнитель, используя весь комплекс мер, применяемый к должнику, ограничил мужчину в праве выезда за рубеж, - рассказала официальный представитель ведомства Екатерина Пиунова.

Как выяснилось, это стало очень действенной мерой, потому что должник собирался на чемпионат мира по хоккею.

Получив постановление об ограничении выезда за границу, мужчина тут же явился в подразделение УФССП и, боясь не попасть на игру, без промедления оплатил всю образовавшуюся задолженность.