Новости

Разрушение стекла в кабине китайского самолета попало на видео 11:45
В Коми семь человек утонули при форсировании ручья 11:42
В Подмосковье двое детей выпали из окон 11:40
На конкурсе в Воронеже соберутся 600 музыкантов из 18 городов 11:38
МИД РФ выразил протест Украине в связи с задержанием журналиста 11:34
Новые истребители-перехватчики поступят в ЦВО 11:30
Приморского подростка не пустили в самолет из-за гипса 11:25
Сотни автомобилистов и байкеров открыли движение на Крымском мосту 11:24
Великобритания построит седьмую атомную подлодку типа Astute 11:22
МИД РФ надеется на успех встречи Дональда Трампа и Ким Чен Ына 11:11
Меркель: Соглашение с Ираном не идеально, но выходить из него неправильно 11:10
Арестован подозреваемый в убийстве 18-летней сибирячки 11:07
У мусульман начался священный месяц Рамадан 11:00
В Ярославле СК проверит гибель рабочего при пожаре 10:56
Палестина отозвала своего представителя из США 10:55
Под Белгородом в детсаду умер двухлетний мальчик 10:49
Цена на нефть стала снижаться после рекордного роста 10:46
В Коми провалился под лед вездеход с людьми 10:46
На Урале ураган оставил без света 34 населенных пункта 10:44
Во Владивостоке открылся японский реабилитационный центр 10:36
Турция попросила генконсула Израиля покинуть страну 10:35
Матвиенко прогнозирует ущерб для США от контрсанкций 10:33
В Женеве продали редкий синий бриллиант Фернезе за 6,7 млн долларов 10:32
В Петербурге на КАД произошла перестрелка 10:27
В Нидерландах обнаружили неизвестную картину Рембрандта 10:20
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как с помощью велосипеда экономить время, деньги и силы
Как с помощью велосипеда экономить время, деньги и силы
В России могут изменить размер налога на недвижимость
В России могут изменить размер налога на недвижимость
В МВД предложили отказаться от знака "Шипы" на автомобилях
В МВД предложили отказаться от знака "Шипы" на автомобилях
16.05.2018 10:56
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Ярославле СК проверит гибель рабочего при пожаре

Текст: Элина Труханова (Ярославль)
Фото: Правительство Ярославской области Фото: Правительство Ярославской области
Фото: Правительство Ярославской области

В Ярославле начата доследственная проверка по факту гибели рабочего при пожаре на складе лакокрасочной продукции.

По данным следственного управления СК РФ по Ярославской области, пожар произошел на складе предприятия "Химтэк" на Промышленной улице. Сообщение о возгорании поступило на пульт дежурного 15 мая в 19:15.

В Кировской области при пожаре погибли четыре человека

- В результате пожара погиб 47-летний рабочий, - рассказала официальный представитель регионального следственного управления Кристина Гузовская. - Следователи осмотрели место происшествия, опросили очевидцев. Причины возникновения пожара устанавливаются. По итогам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.

Как сообщил "РГ" источник в правоохранительных органах, в момент возгорания в помещении склада находились два человека. Но одного из них выбросило наружу взрывной волной, и он остался жив, а тело второго нашли только после ликвидации огня.

По предварительной версии, причиной пожара стало нарушение требований эксплуатации легковоспламеняющихся жидкостей.

Главное сегодня

Чемпионат мира по хоккею - 2018
Специальный проект
Чемпионат мира по хоккею - 2018
Меркель: Соглашение с Ираном не идеально, но выходить из него неправильно
Посольство РФ ответило на заявление США по Крымскому мосту
Северная Корея пригрозила отказаться от участия в саммите с США
S.T.A.L.K.E.R. 2 официально анонсирован