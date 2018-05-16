В Ярославле СК проверит гибель рабочего при пожаре

В Ярославле начата доследственная проверка по факту гибели рабочего при пожаре на складе лакокрасочной продукции.

По данным следственного управления СК РФ по Ярославской области, пожар произошел на складе предприятия "Химтэк" на Промышленной улице. Сообщение о возгорании поступило на пульт дежурного 15 мая в 19:15.

- В результате пожара погиб 47-летний рабочий, - рассказала официальный представитель регионального следственного управления Кристина Гузовская. - Следователи осмотрели место происшествия, опросили очевидцев. Причины возникновения пожара устанавливаются. По итогам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.

Как сообщил "РГ" источник в правоохранительных органах, в момент возгорания в помещении склада находились два человека. Но одного из них выбросило наружу взрывной волной, и он остался жив, а тело второго нашли только после ликвидации огня.

По предварительной версии, причиной пожара стало нарушение требований эксплуатации легковоспламеняющихся жидкостей.