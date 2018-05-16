В Ярославле при пожаре на складе с краской погиб человек

В Ярославле при тушении пожара на складе лакокрасочной продукции обнаружен погибший. Его личность устанавливается, сообщил официальный представитель ГУ МЧС по региону Михаил Зверев.

Напомним, возгорание на складе на Промышленной улице в Ярославле произошло 15 мая в восьмом часу вечера. Пожару был присвоен повышенный ранг, в его ликвидации участвовали 108 человек личного состава, 23 единицы техники, в том числе вертолет МЧС России Ка-32 с водосливным устройством.

По данным спасательного ведомства, площадь пожара достигла 1000 квадратных метров. В 19:44 объявлена его локализация, а в 02:05 16 мая пожар был полностью ликвидирован.

- Предварительная причина возгорания - нарушение требований эксплуатации легковоспламеняющихся жидкостей, - рассказал Михаил Зверев.