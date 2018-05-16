Обвиняемые в подготовке терактов в Москве получили от 15 до 18 лет колонии

В Московском окружном военном суде финишировал процесс по делу о подготовке терактов в Москве. По приговору суда всем обвиняемым назначены различные сроки лишения свободы.

Больше всех проведет в заключении Виктор Федорович - он получил 18 лет колонии строгого режима. Хисматулла Наимов и Тамерлан Цечоев осуждены на 16 лет, также колонии строгого режима. Четвертому фигуранту уголовного дела о терроризме, Аброру Хайдарову, назначено 15 лет, которые он проведет в таком же режимном заведении Федеральной службы исполнения наказания России.

Стоит отметить, что гособвинитель Андрей Данилов в судебных прениях ранее просил, чтобы каждому из фигурантов дали именно такие сроки наказания, которые сегодня назначил суд.

Осужденным вынесли приговор, признав виновными по статьям "приготовление к теракту", "торговля оружием" и "незаконное изготовление взрывчатых веществ". По версии ФСБ, диверсионно-террористическая группа, в которую входили подсудимые, в 2016 году готовила серию резонансных терактов, в том числе в торговом центре на Щелковском шоссе. При обысках у задержанных нашли самодельные взрывные устройства, автоматическое огнестрельное оружие, а также большое количество взрывчатого вещества, из которого они планировали изготовить еще одну мощную кустарную бомбу.

Как отмечали в суде представители следствия, боевики готовили атаки по прямому указанию эмиссара "Исламского государства" (международная террористическая группировка, запрещенная в РФ), который объявлен в международный розыск властями Таджикистана и сейчас находится за границей. Позже один из фигурантов дела, Хайдаров, заявлял о своей непричастности к вооруженным формированиям, отмечая, что хотел лишь перепродать приобретенное ранее его отцом оружие, чтобы оплатить кредит.