В пострадавший от паводка район Якутии отправили гуманитарную помощь

В пострадавший от паводка Усть-Майский район Якутии отправлено 15 тонн гуманитарной помощи, сообщила пресс-служба правительства республики.

Груз предназначен для жителей сел Кюпцы, Эжанцы и поселка Эльдикан, в которых трое суток стояла вода из-за ледового затора на реке Алдан. Дорог в этих краях нет, поэтому продукты и вещи туда доставили вертолетом Ми-26. В их числе - мука, сахар, консервы, овощи, раскладушки, аккумуляторные батареи, дизельная электростанция и другие необходимые вещи.

Всего в этих населенных пунктах пострадали более 800 человек. Сейчас уровень воды упал, но многие жители лишились имущества, им придется ремонтировать и просушивать дома.

Всего с начала паводка в республике пострадали 11 населенных пунктов на территории Амгинского, Чурапчинского, Таттинского и Усть-Майского районов. Однако этот счет еще не окончательный. Ледоход на реках смещается в низовья, угрожая подтоплением других поселений. Глава МЧС РФ Владимир Пучков объявил о введении в регионе режима ЧС федерального уровня.