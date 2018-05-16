В Нижнем Новгороде суд продлил арест бывшему вице-спикеру заксобрания

Сегодня Нижегородский районный суд продлил срок ареста бывшего главы Нижнего Новгорода и вице-спикера Законодательного собрания региона Олега Сорокина до 2 августа.

Так, суд в очередной раз отказал в избрании меры пресечения подсудимому в виде домашнего ареста. Правозащитники ссылались на то, что Олег Сорокин может незаметно покинуть страну на автомобиле его супруги (Элады Нагорной, почетного консула Венгрии в Нижнем Новгороде. - Прим. "РГ") с дипномерами и частном самолете.

По словам Олега Сорокина, реальных доказательств того, каким образом он может помешать следствию, не появилось.

Напомним, политику предъявлено обвинение по части 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки). Пять лет назад министерство государственного имущества и земельных ресурсов Нижегородской области провело аукцион, по результатам которого были переданы в аренду под строительство жилья 14 земельных участков площадью 453 гектара. Фирма-победитель для участия в торгах получила займы от ООО "Управляющая компания "Столица Нижний", контрольной долей в котором (60 процентов) владела супруга обвиняемого.

На заключение договоров аренды тех же участков претендовала и другая компания, которая обжаловала результаты аукциона в ФАС и арбитражном суде. По версии следствия, Сорокин предложил своему знакомому "оказать услугу" - заплатить гендиректору второй фирмы миллион долларов за отказ от дальнейших претензий на земельные участки. Передача указанной суммы состоялась в марте 2013 года в одном из банков. 19 декабря 2017 года Олег Сорокин был задержан.