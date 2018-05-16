В Удмуртии из-за взрывов на полигоне началась эвакуация жителей

Жителей села Пугачево в Удмуртии эвакуируют из-за детонации боеприпасов на территории бывшей военной части. Об этом сообщает корреспондент "РГ" с места событий.

Сейчас на месте ЧП работает Комиссия по чрезвычайным ситуациям при Правительстве Удмуртской Республики. Ситуация на контроле председателя Правительства УР Ярослава Семенова и начальника ГУ МЧС России по Удмуртской Республики Петра Фомина.

Единичные взрывы боеприпасов произошли на территории бывшей военной части вблизи поселка Пугачево. ЧП спровоцировало возгорание сухой травы. В МЧС уточнили, что боеприпасы не снабжены химически-опасными веществами. Вблизи места происшествия не размещено жилых и социальных объектов.

На данный момент данных о пострадавших не поступало. По словам пресс-секретаря Главного управления МЧС России по Удмуртии Натальи Околитенко, сейчас на месте происшествия работает 28 единиц техники и 81 человек личного состава.