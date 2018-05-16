Власти: На полигоне в Удмуртии проводилось уничтожение боеприпасов

На территории бывшей военной части около Пугачева в Удмуртии, где сегодня произошел крупный пожар, проводилось разоружение. Об этом сообщил председатель правительства республики Ярослав Семенов.

- Территория была закрыта и охранялась, так как здесь находились боеприпасы, которые несут угрозу для населения. Здесь происходило разоружение и уничтожение боеприпасов. Эта работа проводилась с 2011 года, - сказал Семенов.

По словам начальника ГУ МЧС России по Удмуртии Петра Фомина, сейчас в Пугачеве горит территория площадью в 15 гектаров, началась наземная операция. Всего задымление травы распространилось на 270 гектаров.