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16.05.2018 11:07
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Арестован подозреваемый в убийстве 18-летней сибирячки

Текст: Надежда Столярчук

47-летний таксист, подозреваемый в жестоком убийстве девушки из Красноярского края, арестован на два месяца. Об этом сообщили в Следственном комитете региона.

В Ростовской области возбуждено дело на похитителей подростка

Напомним, тело пропавшей 18-летней учащейся колледжа с признаками насильственной смерти волонтеры обнаружили в лесном урочище Пущий лог недалеко от поселка Краснотуранск. Было возбуждено уголовное дело по ст.105 УК РФ - "Убийство".

- По подозрению в преступлении задержан таксист - водитель автомобиля Hyundai Solaris, с которым девушка выехала из города  Минусинск в поселок Краснотуранск. В ходе допроса подозреваемый признал свою вину в убийстве, - рассказали в краевом СК.

Также известно, что арестованный уже был судим и отбывал длительный срок за убийство.

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