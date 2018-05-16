Арестован подозреваемый в убийстве 18-летней сибирячки

47-летний таксист, подозреваемый в жестоком убийстве девушки из Красноярского края, арестован на два месяца. Об этом сообщили в Следственном комитете региона.

Напомним, тело пропавшей 18-летней учащейся колледжа с признаками насильственной смерти волонтеры обнаружили в лесном урочище Пущий лог недалеко от поселка Краснотуранск. Было возбуждено уголовное дело по ст.105 УК РФ - "Убийство".

- По подозрению в преступлении задержан таксист - водитель автомобиля Hyundai Solaris, с которым девушка выехала из города Минусинск в поселок Краснотуранск. В ходе допроса подозреваемый признал свою вину в убийстве, - рассказали в краевом СК.

Также известно, что арестованный уже был судим и отбывал длительный срок за убийство.