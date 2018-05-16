В Коми семь человек погибли в затонувшем вездеходе

В Печерском районе утонули семь пассажиров транспортера, который провалился под лед. Об этом сообщила пресс-служба СК РФ.

По данным ведомства, всего в вездеходе находились девять человек, двоим удалось спастись. Сейчас в районе поселка Кожва проводится спасательно-поисковая операция.

Район, где произошла трагедия, расположен в центральной части Республики Коми. Здесь крайне слабо развита дорожная сеть. Даже районный центр - город Печора не имеет постоянной дороги с Сыктывкаром и окрестными населенным пунктами. Зимой в этой части республики транспорт перемещается по зимникам, летом - на болотоходах.

По предварительным данным, в перевернувшемся гусеничном транспортере ехали рабочие одного из республиканских предприятий.

Следственный комитет по Коми начал проверку обстоятельств трагедии.