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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Крыму завели уголовное дело на капитана украинского судна

Текст: Илья Изотов (Симферополь)
Фото: ФСБ РФ/ РИА Новости Капитан украинского рыболовецкого судна "ЯМК-0041" Виктор Новицкий. Фото: ФСБ РФ/ РИА Новости
Капитан украинского рыболовецкого судна "ЯМК-0041" Виктор Новицкий. Фото: ФСБ РФ/ РИА Новости

В Крыму возбуждено уголовное дело в отношении задержанного в начале мая капитана украинского рыболовецкого судна "ЯМК-0041" Виктора Новицкого, команда которого в нарушение законодательства России занималась добычей деликатесной камбалы-калкана ставными сетями. На само судно наложен арест. Об этом сообщили в ФСБ России.

Фото: пресс-служба Пограничного управления УФСБ по Республике Крым
Крымские пограничники задержали за браконьерство украинское судно

Доследственная проверка после задержания экипажа позволила установить, что добыча редкой рыбы велась в исключительной экономической зоне России. Мало того, это происходило в период нереста, когда добыча камбалы, как и других видов рыбы, строго запрещена на всей территории континентального шельфа.

У браконьеров изъяли достаточно крупную партию рыбы - 161 особь, которые отпустили в море вместе с четырьмя травяными крабами и тремя черноморскими акулами-катранами. А вот 46 морских свиней, 17 камбал и два катрана спасти не удалось.

В ФСБ отметили, что пограничникам удалось изъять несколько километров сетей только в исключительной экономической зоне РФ. Но есть все основания предположить, что такие были установлены рыбаками и в исключительной экономической зоне Украины.

Напомним, судно "ЯМК-0041" было задержано крымскими пограничниками в районе мыса Тарханкут на западе полуострова. На его борту было пять граждан Украины. Интересно, что в прошлые годы это судно задерживалось за браконьерство и в водах Украины. В частности, в 2011 году это судно дважды задерживалось инспекторами Госрыбагентства Украины за незаконный вылов осетров.

Ранее погрануправление УФСБ предупредило о возможных провокациях в Азовском море со стороны украинских силовиков в Керченском проливе, а также о намерении жестко пресекать противоправную деятельность браконьеров.

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