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16.05.2018 12:27
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Установлена личность мужчины, избившего инвалида в уральском ТЦ

Текст: Татьяна Воробьева

Сотрудники восьмого отдела полиции Екатеринбурга установили личность мужчины, который в одном из торговых центров на улице Малышева грубо обошелся с 19-летним парнем-инвалидом. Как оказалось, это не охранник ТЦ, как предполагалось ранее, а безработный местный житель.

Фото: Анна Нэсси
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"Его доставили в дежурную часть территориального ОВД. Свою вину в случившемся он признал, но процессуальное решение по факту инцидента будет принято после судмедэкспертизы травм пострадавшего молодого человека", - рассказали в отделении по связям со СМИ городского управления МВД.

Напомним, накануне появилась информация о том, что некий мужчина в форме грубо вытолкал юношу с ДЦП на улицу из торгового зала. По словам родственников пострадавшего, у него остались ушибы и кровоподтеки.

К расследованию случившегося подключилось и само предприятие. "Руководство ТРЦ подтверждает: на территории торгово-развлекательного центра в воскресенье 13 мая произошел конфликт. Камеры наблюдения зафиксировали, как неизвестный напал на молодого человека при выходе из магазина. Видеозаписи переданы полиции", - сообщили представители ТЦ.

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