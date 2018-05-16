Установлена личность мужчины, избившего инвалида в уральском ТЦ

Сотрудники восьмого отдела полиции Екатеринбурга установили личность мужчины, который в одном из торговых центров на улице Малышева грубо обошелся с 19-летним парнем-инвалидом. Как оказалось, это не охранник ТЦ, как предполагалось ранее, а безработный местный житель.

"Его доставили в дежурную часть территориального ОВД. Свою вину в случившемся он признал, но процессуальное решение по факту инцидента будет принято после судмедэкспертизы травм пострадавшего молодого человека", - рассказали в отделении по связям со СМИ городского управления МВД.

Напомним, накануне появилась информация о том, что некий мужчина в форме грубо вытолкал юношу с ДЦП на улицу из торгового зала. По словам родственников пострадавшего, у него остались ушибы и кровоподтеки.

К расследованию случившегося подключилось и само предприятие. "Руководство ТРЦ подтверждает: на территории торгово-развлекательного центра в воскресенье 13 мая произошел конфликт. Камеры наблюдения зафиксировали, как неизвестный напал на молодого человека при выходе из магазина. Видеозаписи переданы полиции", - сообщили представители ТЦ.