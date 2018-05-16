СК закончил расследование дела о хищении денег в "Седьмой студии"

Следственный комитет сделал важное заявление по одному из самых резонансных уголовных дел.

Как заявила корреспонденту "РГ" официальный представитель СК Светлана Петренко, Главным управлением по расследованию особо важных дел собраны доказательства, подтверждающие причастность Кирилла Серебренникова, Алексея Малобродского, Юрия Итина, Нины Масляевой, Софьи Апфельбаум и Екатерины Вороновой к совершению мошенничества (ч.4 ст.159 УК РФ). Следственные действия по уголовному делу были завершены.

По словам Петренко, сейчас обвиняемые и их защитники продолжают знакомиться с материалами уголовного дела. Всего по нему собрано более 250 томов. На сегодняшний день с материалами 50 томов обвиняемые уже ознакомились.

По версии следствия, подсудимые похитили 133 миллиона рублей бюджетных денег из 214 миллионов, выделенных в 2011-2014 годах "Седьмой студии" на развитие и популяризацию современного искусства России в рамках проекта "Платформа" по ежегодным соглашениям о выделении субсидий.

Представитель СК объяснила, что следствием оперативно были приняты меры к обеспечению возмещения ущерба и наложен арест на имущество обвиняемых: квартиру Серебренникова в Германии, приобретенную в период совершения хищения, стоимостью 300 тысяч евро, автомобили фигурантов стоимостью около 7 миллионов рублей, дорогие ювелирные украшения, а также деньги - 5 тысяч евро, около 100 тысяч долларов США, и другое имущество.

"Особенно тщательно следствие подходило к вопросу избрания меры пресечения обвиняемым, для того, чтобы с одной стороны обеспечить их права, с другой - обеспечить возможность сбора доказательств и реализацию принципа неотвратимости наказания", - подчеркнула Светлана Петренко.

"В отношении Серебренникова, Итина, Масляевой и Апфельбаум судом по ходатайству следствия был избран домашний арест. Однако относительно обвиняемого Малобродского у следствия изначально были все основания для его содержания под стражей, так как при избрании иной меры пресечения он мог воспрепятствовать расследованию и скрыться за рубежом, как это сделала еще одна обвиняемая Екатерина Воронова, в связи с этим она объявлена в международный розыск. К тому же у Малобродского имеется второе гражданство - Государства Израиль", - уточнила Петренко.

Однако по мере расследования уголовного дела эти основания серьезно изменились. Во-первых, после завершения всех следственных действий и закрепления доказательственной базы, совершение обвиняемым действий, направленных на уничтожение или сокрытие имеющих значение для дела доказательств, стало уже невозможным. Во-вторых, была сформулирована официальная позиции посольства Государства Израиль, которое запретило выдачу обвиняемому Малобродскому заграничного паспорта без согласования со следственным органом. Соответственно он был лишен возможности скрыться от следствия за рубежом.

Состояние здоровья Малобродского в процессе его содержания под стражей также не вызывало вопросов. Однако позднее стало очевидным, что по медицинским показаниям меру пресечения ему необходимо смягчить. Это и сделал следователь с учетом перечисленных факторов.

Поэтому, говоря о привлечении к уголовной ответственности этих лиц, не стоит демонизировать следствие, сказала представитель СКР. Расследуя экономические преступления основной целью Следственного комитета является обеспечение возврата государству похищенного имущества. И оперативные меры процессуального характера необходимы для того, чтобы добиться возмещения ущерба, не допустив ситуации, при которой обвиняемые годами скрываются за рубежом, выводят туда же похищенные денежные средства, а вернуть их становится гораздо сложнее.

"Это относится ко всем без исключения фигурантам, будь то чиновник, предприниматель, либо представитель творческой профессии", - подытожила она.