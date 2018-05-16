СК возбудил дело из-за задержания главреда РИА Новости Украины

Новости

Численность бедных в России изменилась 17:00
В Нижнем Новгороде суд продлил арест бывшему вице-спикеру заксобрания 17:00
СМИ: Армен Джигарханян доставлен в реанимацию в тяжелом состоянии 16:55
Доработанные варианты нового авианосца представят до конца года 16:55
Матвиенко назвала "чушью" заявления о вмешательстве РФ в выборы в Мексике 16:51
Вышел динамичный трейлер новой части франшизы "Миссия невыполнима" 16:48
Детский лагерь эвакуируют из-за взрывов на полигоне Удмуртии 16:42
ЕС ужесточит контроль за шенгенскими визами 16:40
Еврокомиссия: Прекращение соглашения с Ираном - угроза миру 16:38
"Мемориальная мастерская Петра Кончаловского" откроет двери 17 мая 16:38
Комикс Marvel про древних суперлюдей получит экранизацию 16:33
В Москве откроется музей Александра Солженицына 16:30
Телеканал Fox News заплатит за дискриминацию сотрудников 16:29
СМИ: Рыжиков продолжит карьеру в "Спартаке" 16:28
В Удмуртии из-за взрывов на полигоне началась эвакуация жителей 16:22
Медведев поставил пятерку петербургским метростроителям 16:18
Marvel снимет фильм про супергероиню-мусульманку 16:14
Глава Удмуртии выехал на место взрыва боеприпасов в Пугачеве 16:10
В Volkswagen рассказали о судьбе седана Jetta на российском рынке 16:09
Названа причина взрывов на полигоне в Удмуртии 16:07
В Адыгее задержали подозреваемых в нападении на семью Ахеджака 16:06
МЧС: В выходные в Подмосковье будет высокая опасность пожаров 16:00
На полигоне в Удмуртии из-за пожара взорвались боеприпасы 15:54
Орешкин рассказал о новых функциях Минэкономразвития 15:48
Песков рассказал о водительских правах Путина 15:23
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Первый канал в прямом телеэфире покажет матч Россия - Канада
Первый канал в прямом телеэфире покажет матч Россия - Канада
В МВД предложили отказаться от знака "Шипы" на автомобилях
В МВД предложили отказаться от знака "Шипы" на автомобилях
Указ президента о структуре органов исполнительной власти
Указ президента о структуре органов исполнительной власти
16.05.2018 16:45
Рубрика: В мире

СК возбудил дело из-за задержания главреда РИА Новости Украины

Текст: Иван Петров
В Следственном комитете России проанализировали непростую ситуацию, сложившуюся в Киеве после задержания главного редактора информагентства РИА Новости Украина Кирилла Вышинского. Представители Генеральной прокуратуры Украины 15 мая задержали и привлекли к уголовной ответственности российского журналиста за государственную измену.

В СК напомнили, что в сентябре 2015 года Кирилл Вышинский получил гражданство РФ. И информационный портал, который он возглавляет, является региональным филиалом российского информационного холдинга "Россия сегодня" (информагентства "РИА Новости").

Российские следователи установили, что привлечение Вышинского к уголовной ответственности является незаконным. Обусловлено же оно, по версии СК РФ, воспрепятствованием профессиональной деятельности журналиста. Киевские власти таким путем решили принудить руководителя СМИ к отказу от распространения объективной информации о событиях на территории России и Украины, связанных с легитимностью вхождения в состав РФ полуострова Крым, а также о негативных последствиях вооруженного конфликта на Донбассе.

Главным следственным управлением СК России в среду возбуждено уголовное дело по факту воспрепятствования законной деятельности журналиста и привлечения заведомо невиновного лица к уголовной ответственности (статьи 144 и 299 УК РФ).

ЕС призвал Киев соблюдать права задержанного главреда РИА Новости Украина

Официальный представитель СК России Светлана Петренко напоминает, что российское законодательство позволяет привлекать к ответственности иностранных граждан, совершивших преступление вне пределов России. Это возможно в случаях, предусмотренных международным договором РФ, и если такие граждане не были осуждены в государстве, где проживают. Случай с украинскими прокурорами подходит под эти параметры.

"Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств этих преступлений и лиц, подлежащих привлечению к уголовной ответственности за совершенное в отношении российского журналиста преступление", - заключила представитель СК РФ.

Напомним, на прошлой неделе российские следователи возбудили уголовное дело в отношении военных прокуроров Генпрокуратуры Украины.

Случай похож с нынешним. Прокуроры незаконно возбудили уголовные дела в отношении в отношении 19 судей Конституционного суда России. Ранее эти судьи приняли постановление, признающее договор между Российской Федерацией и Автономной Республикой Крым и городом Севастополем (о присоединении полуострова Крым и Севастополя к России) соответствующим Конституции РФ. Украинские же военные прокуроры усмотрели в их действиях "умышленные действия, направленные на изменения границ Украины". После чего сами стали фигурантами уголовного дела, возбужденного, правда, уже в Москве.

Главное сегодня

Чемпионат мира по хоккею - 2018
Специальный проект
Чемпионат мира по хоккею - 2018
Песков рассказал о водительских правах Путина
ЕС перейдет с доллара на евро при оплате поставок иранской нефти
В Москве скончалась создательница "Театра.doc" Елена Гремина
Россиян предупредили о повышении цен на сладкие напитки