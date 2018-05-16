СК возбудил дело из-за задержания главреда РИА Новости Украины

В СК напомнили, что в сентябре 2015 года Кирилл Вышинский получил гражданство РФ. И информационный портал, который он возглавляет, является региональным филиалом российского информационного холдинга "Россия сегодня" (информагентства "РИА Новости").

Российские следователи установили, что привлечение Вышинского к уголовной ответственности является незаконным. Обусловлено же оно, по версии СК РФ, воспрепятствованием профессиональной деятельности журналиста. Киевские власти таким путем решили принудить руководителя СМИ к отказу от распространения объективной информации о событиях на территории России и Украины, связанных с легитимностью вхождения в состав РФ полуострова Крым, а также о негативных последствиях вооруженного конфликта на Донбассе.

Главным следственным управлением СК России в среду возбуждено уголовное дело по факту воспрепятствования законной деятельности журналиста и привлечения заведомо невиновного лица к уголовной ответственности (статьи 144 и 299 УК РФ).

Официальный представитель СК России Светлана Петренко напоминает, что российское законодательство позволяет привлекать к ответственности иностранных граждан, совершивших преступление вне пределов России. Это возможно в случаях, предусмотренных международным договором РФ, и если такие граждане не были осуждены в государстве, где проживают. Случай с украинскими прокурорами подходит под эти параметры.

"Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств этих преступлений и лиц, подлежащих привлечению к уголовной ответственности за совершенное в отношении российского журналиста преступление", - заключила представитель СК РФ.

Напомним, на прошлой неделе российские следователи возбудили уголовное дело в отношении военных прокуроров Генпрокуратуры Украины.

Случай похож с нынешним. Прокуроры незаконно возбудили уголовные дела в отношении в отношении 19 судей Конституционного суда России. Ранее эти судьи приняли постановление, признающее договор между Российской Федерацией и Автономной Республикой Крым и городом Севастополем (о присоединении полуострова Крым и Севастополя к России) соответствующим Конституции РФ. Украинские же военные прокуроры усмотрели в их действиях "умышленные действия, направленные на изменения границ Украины". После чего сами стали фигурантами уголовного дела, возбужденного, правда, уже в Москве.