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17.05.2018 06:33
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В связи с паводком МЧС направит в Якутию дополнительные силы

Текст: Владимир Таюрский

Из-за сложной паводковой ситуации в Якутию будут направлены спасатели из сибирских регионов, сообщила пресс-служба Сибирского регионального центра МЧС России.

Общая численность группировки составит 100 человек. В нее войдут спасатели из Иркутской и Новосибирской областей. Доставят их в зону бедствия ведомственным авиатранспортом. Предполагается, что командировка продлится около двух недель.

Сейчас в ликвидации последствий наводнения участвуют 560 сотрудников ведомства, в том числе 180 спасателей из дальневосточных регионов.

В пострадавший от паводка район Якутии отправили гуманитарную помощь

Вскрытие рек Амга, Алдан и Лена в Якутии сопровождается заторами льда, из-за чего резко повышается уровень воды. Населенные пункты оказываются в зоне подтопления. Как только вода уходит из одних сел, то же самое повторяется в тех, что расположены ниже по течению.

Ущерб от паводка громаден. По предварительным подсчетам правительственной комиссии, в Амгинском улусе, который первым принял на себя удар стихии, на восстановительные работы потребуется не менее 300 миллионов рублей. С того времени паводок прошелся по поселениям Чурапчинского, Таттинского, Усть-Майского, Мегино-Кангаласского и Хангаласского улусов. Сейчас наводнение угрожает селам Намского, Усть-Алданского и Томпонского районов.

В республике объявлен режим ЧС федерального уровня. А впереди - вскрытие северных рек, и там ситуация может оказаться еще серьезнее, поскольку на Севере начнут таять огромные запасы снега.

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