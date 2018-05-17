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17.05.2018 10:28
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Эвакуированных жителей Пугачева в Удмуртии начали запускать в дома

Текст: Яна Шамаева (Ижевск)

Эвакуированных жителей бывшего военного городка в селе Пугачево в Удмуртии, где накануне из-за загоревшейся травы начали взрываться снаряды, начали запускать в квартиры. Об этом "РГ" сообщила пресс-секретарь ГУ МЧС России по республике Вероника Митрофанова.

Фото: instagram.com@vlenalenskaya
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- Массового запуска еще нет, но разрешаем разовые случаи, когда кто-то возвращается за лекарством, документами, забрать какие-то важные вещи, что-то проверить. Каждого туда-обратно сопровождает полиция, - сказала Митрофанова.

Напомним, снаряды в Пугачеве начали взрываться 16 мая около трех часов дня по местному времени. В общей сложности с места происшествия эвакуировали около двух тысяч человек. В Малопургинском районе ввели режим ЧС. Тушить сильный пожар прилетели самолет-амфибия Бе-200 и вертолет Ми-8 из Красноярска и Екатеринбурга. Также власти сообщили, что на месте с 2011 года велось разоружение.

Когда люди окончательно смогут вернуться домой - неизвестно.

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