Пожар в Удмуртии полностью потушат за три дня

Очаги горения в удмуртском селе Пугачево полностью ликвидируют в течение трех ближайших дней. Всего пожар затронул территорию в 270 гектаров, сообщил начальник Главного управления МЧС России по республике Петр Фомин.

- Сегодня продолжается работа по тушению пеньков и деревьев. Вся территория от горения локализована, открытых очагов нет, есть точечные. Территория постоянно контролируется беспилотными летательными аппаратами, работают два авиационных судна. Сейчас они точечно будут выливать воду на угол, ближайший к жилой зоне. Это обеспечит безопасность граждан, которые заходят в дома для проверки своего имущества и забирают вещи, - сказал Фомин.

По его словам, всего на территорию возгорания авиация и наземные группировки вылили более 450 тонн воды. Проблем с ее обеспечением нет. В селе продолжается разведка других участков и дорог. Группировка из 400 человек и более ста единиц техники будет работать здесь до полной локализации очагов возгорания.

- Хлопки происходят из-за резкого охлаждения горячего боеприпаса холодной водой, поэтому пока мы будем поливать, они будут периодически слышны, - пояснил Петр Фомин.

По словам председателя правительства Удмуртии Ярослава Семенова, власти постараются сделать все, чтобы заселить эвакуированных людей в течение дня.

- Это будет комиссионное решение. И только после того, как мы будем уверены в стопроцентной безопасности населения, - подытожил Семенов.

Напомним, снаряды в Пугачеве начали взрываться 16 мая. В общей сложности с места происшествия эвакуировали около двух тысяч человек. В Малопургинском районе ввели режим ЧС. Тушить сильный пожар прилетели самолет-амфибия Бе-200 и вертолет Ми-8 из Красноярска и Екатеринбурга. Также власти сообщили, что на месте с 2011 года велось разоружение. Сегодня некоторых эвакуированных уже начали запускать в квартиры, чтобы они смогли забрать вещи первой необходимости. Известно, что на полную утилизацию боеприпасов в Пугачеве потребуется еще семь лет.