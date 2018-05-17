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17.05.2018 00:25
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Пожар в Удмуртии продолжат тушить на рассвете

Тушение пожара на бывшем военном полигоне в Удмуртии продолжится утром. Об этом ТАСС сообщил представитель республиканского ГУ МЧС РФ.

Власти: На полигоне в Удмуртии проводилось уничтожение боеприпасов

"Работы по тушению приостановлены до рассвета, проводится патрулирование", - сказал собеседник агентства. Он уточнил, что авиация уже прекратила работу, сброс воды начнется ориентировочно в 02:00-03:00 по московскому времени.

Пожар на территории бывшего военного полигона вблизи поселка Пугачево в Удмуртии возник в минувшую среду. Его площадь составляет 300 га.

Ранее сообщалось, что всего в Пугачево проживает порядка 2,8 тысячи человек, около 2 тысяч из них эвакуировано. Решение допустить людей в их квартиры примут после того, как пожар будет локализован.

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