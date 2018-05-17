Утилизация снарядов в удмуртском Пугачеве закончится через семь лет

Утилизация снарядов в селе Пугачево в Удмуртии закончится через 5-7 лет. Об этом "РГ" сообщил директор ООО НПФ "Специальные технологии" Сергей Михальчук. Предприятие занимается разоружением территории поселения с 2011 года.

- Большая часть уничтожена. На иных подобных объектах Министерства обороны, взрывы на которых случились в начале 2000-х, работы еще не завершены. Связано это с тем, что каждая есть определенный регламент, быстро все не сделать, потому что объекты находятся в непосредственной близости от жилых домов и уничтожение сохранившихся боеприпасов можно производить только теми способами, которые не наносят вреда жителям и природе, - сказал Михальчук.

По его словам, в среднем на утилизацию уходит порядка 10-15 лет, после чего эти земли не подлежат вовлечению в гражданский оборот.

- На сегодня хлопки, которые вы слышите, это последствие частичной детонации боеприпасов, которые собирались на протяжении этих семи лет и были складированы. Хлопки - это далеко не всегда детонация боеприпасов. Есть компоненты боеприпасов, есть частично взрывчатые вещества, поэтому говорить о том, что каждый раз взрывается боеприпас нельзя, - пояснил Сергей Михальчук.

Он также добавил, что большинство снарядов в Пугачеве взорвались в 2011 году, поэтому ожидать повторения тех событий не стоит.

- Более того, даже сейчас могу вам сказать, что обследовав территорию вылета за пределы технической территории, мы выяснили, что боеприпасов там не было, - подчеркнул он.

Напомним, снаряды в Пугачеве начали взрываться 16 мая около трех часов дня по местному времени. В общей сложности с места происшествия эвакуировали около двух тысяч человек. В Малопургинском районе ввели режим ЧС. Тушить сильный пожар прилетели самолет-амфибия Бе-200 и вертолет Ми-8 из Красноярска и Екатеринбурга. Сегодня некоторых эвакуированных уже начали запускать в квартиры, чтобы они смогли забрать вещи первой необходимости.