В Пугачеве устранили открытые очаги возгорания на полигоне

В бывшем военном городке села Пугачево в Удмуртии, где накануне из-за вспыхнувшей травы начали взрываться снаряды, устранили открытые очаги возгорания.

Об этом "РГ" сообщила пресс-секретарь Главного управления МЧС России по республике Вероника Митрофанова.

- Сейчас повышается температура воздуха. Разовые, единичные, очень редкие хлопки еще имеются. Открытых очагов горения нет. Сейчас самолетом и наземной группировкой идет поливка очагов задымления. На данный момент авиацией МЧС вылито 106 тонн воды, а наземной группировкой 66 тонн, - сказала Митрофанова.

Напомним, снаряды начали взрываться в Пугачево 16 мая, около трех часов дня по местному времени. Из-за происшествия эвакуировали порядка двух тысяч человек. На подмогу МЧС Удмуртии прилетели самолет-амфибия Бе-200 и вертолет Ми-8 из Красноярска и Екатеринбурга. Также власти сообщили, что на территории населенного пункта с 2011 года велось разоружение.