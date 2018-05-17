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17.05.2018 09:17
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Пугачеве устранили открытые очаги возгорания на полигоне

Текст: Яна Шамаева (Ижевск)

В бывшем военном городке села Пугачево в Удмуртии, где накануне из-за вспыхнувшей травы начали взрываться снаряды, устранили открытые очаги возгорания.

Фото: instagram.com@vlenalenskaya
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Об этом "РГ" сообщила пресс-секретарь Главного управления МЧС России по республике Вероника Митрофанова.

- Сейчас повышается температура воздуха. Разовые, единичные, очень редкие хлопки еще имеются. Открытых очагов горения нет. Сейчас самолетом и наземной группировкой идет поливка очагов задымления. На данный момент авиацией МЧС вылито 106 тонн воды, а наземной группировкой 66 тонн, - сказала Митрофанова.

Напомним, снаряды начали взрываться в Пугачево 16 мая, около трех часов дня по местному времени. Из-за происшествия эвакуировали порядка двух тысяч человек. На подмогу МЧС Удмуртии прилетели самолет-амфибия Бе-200 и вертолет Ми-8 из Красноярска и Екатеринбурга. Также власти сообщили, что на территории населенного пункта с 2011 года велось разоружение.

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