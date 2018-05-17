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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

На Кубани восьмиклассник на уроке выстрелил из пистолета

Текст: Татьяна Павловская (Краснодарский край)

Шокирующий инцидент произошел в одной из средних школ Усть-Лабинского района Кубани. 14-летний подросток принес в школу пневматический пистолет и на уроке математики выстрелил из него под парту.

К счастью, никто не пострадал. По словам педагогов, "мальчик просто решил проверить, работает оружие или нет". Они утверждают, что пистолет был сломанный и "ребенок принес его, чтобы похвастаться перед одноклассниками". По решению руководства учебного заведения за пределы школы инцидент выносить не стали, ограничившись профилактическими беседами с психологом.

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 Однако информация о прозвучавшем на школьном уроке выстреле дошла до  правоохранителей. Как сообщили корреспонденту "РГ" в пресс-службе ГУ МВД по краю, материал по данному факту зарегистрирован в установленном порядке, назначена проверка, устанавливаются все  обстоятельства случившегося, в том числе происхождение злополучного пистолета.

Подобный случай, правда за стенами школы, произошел в конце 2015 года в  Новороссийске. Тогда пистолет был не пневматический, а настоящий - марки ТТ калибра 7,62 мм, а "ребячья шалость" закончилась трагически - гибелью девочки, в голову которой случайно выстрелил ее одноклассник.

Как рассказал 13-летний подросток, оружие он нашел на городском кладбище и решил похвастаться им перед подружкой.  Ранение девочки оказалось смертельным: ее даже не довезли до больницы. По данному факту в свое время было возбуждено два уголовных дела по ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство) и ч. 1 ст. 222 УК РФ (незаконный оборот оружия).

Однако потом, как сообщили в прокуратуре края, оба этих дела были закрыты по той причине что мальчик в силу возраста "не мог быть субъектом инкриминируемых ему статей".    

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