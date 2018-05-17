Новости

В 58 российских вузах откроются подготовительные бюджетные отделения 11:58
В Гомеле встретились главы Следственных комитетов Беларуси, Армении и России 11:55
Прокуратура пришла к петербургским муниципалам после расследования "РГ" 11:55
Премьер Бельгии призвал ЕС к диалогу с РФ для сохранения иранской сделки 11:55
В Югре выпал майский снег 11:54
Косачев объяснил, почему США вводят очередные санкции против РФ 11:52
В Болгарии найдены жертвы вторжения готов 11:45
Утилизация снарядов в удмуртском Пугачеве закончится через семь лет 11:44
Нижегородская полиция нашла похищенные из монастыря иконы 11:37
На "дальневосточном гектаре" появился "японский" дом отдыха 11:34
Полиция задержала более 20 болельщиков после финала Лиги Европы 11:24
Ярлык "Сделано в Китае" найден на затонувшем 800 лет назад корабле 11:24
Москвич попытался убить шилом 70-летнюю женщину 11:12
В Краснодаре осудили убившую ребенка няню 11:08
Хабаровчанина заподозрили в истязании детей за плохие оценки 11:01
На Кубани в ДТП с мотоблоком пострадали четверо детей 10:58
Changan обновит линейку кроссоверов в России 10:56
ЕАЭС подписал соглашение о торгово-экономическом сотрудничестве с КНР 10:52
В Екатеринбурге усадьбу XIX века выставили на продажу за рубль 10:48
Французский адмирал восхитился российскими подлодками 10:46
Крымский мост за сутки принял 21 тысячу автомобилей 10:45
В Якутии возбудили дело о халатности чиновников во время паводка 10:35
Эвакуированных жителей Пугачева в Удмуртии начали запускать в дома 10:28
Более 20 тыс. машин проехало по Крымскому мосту в первый день его работы 10:27
ФСО объяснила, почему Путин не пристегнулся за рулем КамАЗа 10:25
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Первый канал в прямом телеэфире покажет матч Россия - Канада
Первый канал в прямом телеэфире покажет матч Россия - Канада
В МВД предложили отказаться от знака "Шипы" на автомобилях
В МВД предложили отказаться от знака "Шипы" на автомобилях
Указ президента о структуре органов исполнительной власти
Указ президента о структуре органов исполнительной власти
17.05.2018 11:08
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Краснодаре осудили убившую ребенка няню

Текст: Юрий Гень (Краснодарский край)

В Краснодаре суд признал виновной в убийстве 9-месячного ребенка 35-летнюю няню. Преступление было совершено в феврале 2017 года, и все это время шли его расследование и суд. Женщину приговорили к 11 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.

Фото: depositphotos.com
Почему приемной матери позволили несколько лет истязать детей

- Следствием и судом установлено, что женщина с сентября 2016 года неофициально выполняла обязанности няни, ухаживая за девятимесячным сыном гражданки Нигерии, - рассказала помощник руководителя следственного управления СК по Краснодарскому краю Иветта Агаян. - На протяжении нескольких месяцев ребенок проживал вместе с женщиной в частном доме на улице Длинной в Краснодаре. Мама ребенка находилась в России на заработках. Однако она задолжала няне по оплате услуг. В связи с этим женщина позвонила матери ребенка, и во время разговора между ними возник конфликт. Мать младенца потребовала вернуть ребенка, а также пообещала позже оплатить свою задолженность. Но 19 февраля 2017 года няня на почве возникших неприязненных отношений к матери ребенка задушила малолетнего. Затем с целью скрыть следы преступления злоумышленница положила тело мальчика в пакет и закопала в подвальной яме гаража своего дома. После этого она позвонила в полицию и сообщила ложную информацию о том, что якобы ребенка похитили.

Как уже писала "РГ", в течение нескольких дней после этого сообщения правоохранители активно искали ребенка, но 25 февраля 2018 года следователи обнаружили тело мальчика со следами насильственной смерти. Согласно данным судебно-медицинского исследования, она наступила в результате механической асфиксии от сдавливания шеи руками.

Сейчас приговоренная к отбыванию наказания женщина находится под стражей и ожидает вступления в силу решения суда.

Главное сегодня

Чемпионат мира по хоккею - 2018
Специальный проект
Чемпионат мира по хоккею - 2018
Более 20 тыс. машин проехало по Крымскому мосту в первый день его работы
В Пугачеве устранили открытые очаги возгорания на полигоне
Посольство РФ в США отреагировало на призыв взорвать Крымский мост
ФСО объяснила, почему Путин не пристегнулся за рулем КамАЗа