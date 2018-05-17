В Краснодаре осудили убившую ребенка няню

В Краснодаре суд признал виновной в убийстве 9-месячного ребенка 35-летнюю няню. Преступление было совершено в феврале 2017 года, и все это время шли его расследование и суд. Женщину приговорили к 11 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.

- Следствием и судом установлено, что женщина с сентября 2016 года неофициально выполняла обязанности няни, ухаживая за девятимесячным сыном гражданки Нигерии, - рассказала помощник руководителя следственного управления СК по Краснодарскому краю Иветта Агаян. - На протяжении нескольких месяцев ребенок проживал вместе с женщиной в частном доме на улице Длинной в Краснодаре. Мама ребенка находилась в России на заработках. Однако она задолжала няне по оплате услуг. В связи с этим женщина позвонила матери ребенка, и во время разговора между ними возник конфликт. Мать младенца потребовала вернуть ребенка, а также пообещала позже оплатить свою задолженность. Но 19 февраля 2017 года няня на почве возникших неприязненных отношений к матери ребенка задушила малолетнего. Затем с целью скрыть следы преступления злоумышленница положила тело мальчика в пакет и закопала в подвальной яме гаража своего дома. После этого она позвонила в полицию и сообщила ложную информацию о том, что якобы ребенка похитили.

Как уже писала "РГ", в течение нескольких дней после этого сообщения правоохранители активно искали ребенка, но 25 февраля 2018 года следователи обнаружили тело мальчика со следами насильственной смерти. Согласно данным судебно-медицинского исследования, она наступила в результате механической асфиксии от сдавливания шеи руками.

Сейчас приговоренная к отбыванию наказания женщина находится под стражей и ожидает вступления в силу решения суда.