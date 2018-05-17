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17.05.2018 09:15
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

СК возбудил дело в отношении судей Конституционного суда Украины

Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении 15 судей Конституционного суда Украины. Об этом говорится в пресс-релизе СК РФ, который поступил в "РГ".

Ранее судьи КС Украины приняли решение о признании декларации о независимости Крыма несоответствующей Конституции Украины.

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Как отметила, официальный представитель СК РФ Светлана Петренко, судьи подозреваются в совершении преступления, предусмотренного ст. 136 УК РФ ("Нарушение равенства прав и свобод человека и гражданина").

Накануне СК России возбудил уголовное дело по факту задержания в Киеве главного редактора РИА Новости Украина Кирилла Вышинского. Следователи усмотрели в этом инциденте воспрепятствование законной деятельности журналиста.

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