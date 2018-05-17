Суд арестовал банковские счета братьев Магомедовых

Тверской суд Москвы арестовал денежные счета совладельцев группы "Сумма" Зиявудина и Магомеда Магомедовых. Об этом ТАСС рассказала пресс-секретарь Анастасия Дзюрко.

Других подробностей она не сообщила.

В апреле суд наложил обеспечительный арест на изъятые в ходе обысков у Магомедовых денежные средства. Арестованная сумма - один миллион долларов.

Ранее оба бизнесмена были арестованы по делу о мошенничестве и присвоении по фактам хищений в особо крупных размерах бюджетных средств, в том числе выделенных на строительство объектов инфраструктуры и энергоснабжения. Им вменяется хищение 2,5 миллиарда рублей.

Также фигурантом по этому делу проходит глава компании "Интэкс" Артур Максидов. Он подозревается в хищении не менее 668 миллионов 950 тысяч рублей в составе преступного сообщества и мошенничестве в особо крупном размере.

Все трое вину не признают.



