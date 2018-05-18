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18.05.2018 16:30
Рубрика: Происшествия

Экс-замминистра культуры Пирумов заключен под стражу

Текст: Иван Петров
Басманный районный суд Москвы в пятницу удовлетворил ходатайство следователя СК России о необходимости заключения под стражу бывшего замминистра культуры Григория Пирумова. "Избрать Пирумову меру пресечения в виде содержания под стражей на срок до 16 июля", - огласила постановление судья Елена Ленская.
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Сам Пирумов и его защита просили суд не заключать его под стражу, а избрать более мягкую меру пресечения, например, в виде домашнего ареста.

Представитель прокуратуры, в свою очередь, поддержал позицию следствия, отметив, что следователи располагают достаточными основаниями для заключения под стражу Пирумова.

Днем ранее следователь предъявил обвинение бывшему чиновнику по статье об особо крупном мошенничестве, совершенном в составе группы. Пирумову вменяется хищения 450 млн рублей, выделенных на строительство комплекса зданий и фондохранилища "Государственного Эрмитажа". На сегодняшнем судебном заседании следователь заявил, что сумма ущерба в ходе расследования явно увеличится, 450 млн - это лишь предварительно подсчитанный ущерб.

Кроме Пирумова в деле фигурируют бывший директор департамента управления имуществом и инвестиционной политики Минкультуры Борис Мазо и фактический руководитель Группы компаний "Роспан" Никита Колесников.

Фото: Валерий Шарифулин/ ТАСС
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По данным СК РФ, указанные лица организовали заключение госконтракта без реального намерения его исполнить. Большую же часть полученных из бюджета в качестве аванса денежных средств подследственные перечислили в подконтрольные им организации.

Стоит отметить, что во время заседания суда, где бывшему замминистра избиралась мера пресечения, ему стало плохо. В суд вызвали скорую помощь. После того, как медики осмотрели Пирумова, заседание продолжилось.

Следователь сегодня прокомментировал слухи о плохом здоровье обвиняемого. "Что касается здоровья Пирумова, то на момент задержания он не находился в стационаре. Он бодр и свеж. Заболевания, которые у него имеются, характерны для мужчины в его возрасте", - заявил представитель СК РФ.

Напомним, ранее все трое фигурантов нынешнего дела были осуждены по той же статье о мошенничестве за аналогичные хищения. Однако все были отпущены из зала суда после оглашения приговора, поскольку суд назначил им небольшие сроки.

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