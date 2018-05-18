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18.05.2018 14:14
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Суд в Костроме арестовал подозреваемого в убийстве школьницы

Текст: Анна Скудаева (Кострома)

Суд в Костроме по ходатайству следствия заключил под стражу подозреваемого в убийстве восьмилетней девочки, задержанного накануне, сообщает региональное следственное управление СКР.

По данным следствия, 16 мая на берегу реки Сендеги прохожие нашли тело убитой ученицы начальной школы. В тот же день в полицию поступило заявление родителей о пропаже их восьмилетней дочери.

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По "горячим следам" полиция в течение трех часов задержала подозреваемого в убийстве ребенка. Им оказался 54-летний житель поселка Караваево, ранее судимый за хулиганство. В момент задержания на подозреваемом была футболка с надписью "Не будите во мне зверя".

В СК полагают, что около 11 часов 16 мая мужчина предложил девочке довезти ее на своей машине до школы.

- Девочка его не опасалась, поскольку знала, что он живет с ней в одном доме, - сообщили в СК.

Когда же младшеклассница села в авто, сосед привез ребенка не в школу, а на берег реки, где задушил.

По факту убийства ребенка в СК возбудили уголовное дело. Суд на заседании 18 мая удовлетворил ходатайство следствия об аресте подозреваемого сроком на два месяца.

В СК уточнили, что пока задержанный не дает признательных показаний. По делу назначена серия экспертиз. Расследование убийства девочки поручили специалистам из отдела по расследованию особо важных дел СК региона.

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