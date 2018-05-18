В Москве перед судом предстанет "разбойник с шилом"

Житель Москвы, задержанный за серию нападений на женщин, предстанет перед судом: ему изберут меру пресечения на время расследования. Как сообщили в пресс-службе ГСУ СК столицы, следователи будут настаивать на аресте 24-летнего "разбойника с шилом".

Картина преступлений, совершенных жителем юга Москвы, постепенно вырисовывается. По версии СК, в ночь на 17 мая он совершил, как минимум, три нападения на женщин. Одно из них квалифицировано как покушение на убийство. На улице Борисовские пруды он подошел к ничего не подозревавшей 70-летней женщине и зверски ее избил, после чего несколько раз уколол шилом в голову.

Той же ночью "разбойник с шилом" напал на женщин 29 и 38 лет. У них он попытался отнять деньги, но потерпевшие смогли отбиться от агрессора. По этим эпизодам открыто расследование по статье "Покушение на грабеж".