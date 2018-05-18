Жители Пугачева вернулись домой после взрывов

Эвакуированные жители бывшего военного городка в селе Пугачево в Удмуртии вернулись домой. Об этом "РГ" сообщила пресс-секретарь Главного управления республиканского МЧС Вероника Митрофанова.

- Сейчас на месте авиация и наземные группировки продолжают тушить очаги задымления. Открытых очагов возгорания уже нет, - пояснила Митрофанова.

Напомним, снаряды в Пугачеве начали взрываться 16 мая. В общей сложности с места происшествия эвакуировали около двух тысяч человек. В Малопургинском районе ввели режим ЧС, который спустя сутки сняли. По факту происшествия началась доследственная проверка. Известно, что на полную утилизацию боеприпасов в Пугачеве потребуется еще семь лет.