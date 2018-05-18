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18.05.2018 17:09
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

После утечки нефти в Ангару задержаны шесть человек

Текст: Антон Валагин

В Иркутской области возбуждено уголовное дело о загрязнении водоема (статья 250 УК РФ), сообщили в региональном следственном управлении СК РФ.

Предметом расследования стала утечка в Ангару нефтепродуктов - масляное пятно площадью около 300 квадратных метров близ Усолья-Сибирского заметили на поверхности реки вечером 17 мая. Предварительное расследование показало, что загрязнение реки произошло из подземного трубопровода ливневой канализации.

Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС
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- Собственником магистрали является предприятие, две недели назад признанное банкротом и прекратившее работу. По имеющейся у нас информации, задержаны шесть человек, - рассказал представитель регионального министерства имущественных отношений Евгений Шевцев.

Масляное пятно на реке обнесли бонами, для сбора нефтепродукта использовано 150 килограммов сорбента. Собранную в воде и с земли загрязненную жидкость сливают в специально вырытый котлован, а затем вывозят для утилизации.

- Трубу заварили, но она сильно изношена, а поскольку является "ливневкой", в ней имеются дренажные отверстия. Поэтому нефтепродукт продолжает выходить и течет вдоль магистрали. Но попадание жидкости в Ангару уже не допускается, - заверил Шевцев.

Угрозы для жителей Усолья-Сибирского, а также Свирска и Черемхово, водозабор которых находится ниже по течению Ангары, разлив нефтесодержащей жидкости не представляет, заявили в правительстве региона.

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