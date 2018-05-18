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18.05.2018 10:10
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

СК: На Ставрополье пытались скрыть факт крушения Ми-2

Текст: Роман Кияшко (Ставропольский край)

Факт крушения вертолета Ми-2, который накануне разбился в Ставропольском крае, пытались скрыть от следователей. Еще горячие обломки машины закопали, сообщили в пятницу на официальном канале Следственного комитета России в Telegram .

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Ленинградской области
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Напомним, вертолет разбился в среду возле поселка Мирный, когда совершал сельскохозяйственные работы. Однако о факте крушения стало известно только день спустя. Приехавшие на место следователи обнаружили, что место падения и части воздушной машины были засыпаны землей. Когда фрагменты Ми-2 откопали, те еще были теплыми от пожара.

Пострадавший в результате крушения 62-летний пилот в крайне тяжелом состоянии находится в больнице. Кто и почему пытался скрыть факт крушения воздушного судна, выясняют следователи. Сейчас они опрашивают свидетелей, а также осматривают место происшествия.

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