СК: На Ставрополье пытались скрыть факт крушения Ми-2

Факт крушения вертолета Ми-2, который накануне разбился в Ставропольском крае, пытались скрыть от следователей. Еще горячие обломки машины закопали, сообщили в пятницу на официальном канале Следственного комитета России в Telegram .

Напомним, вертолет разбился в среду возле поселка Мирный, когда совершал сельскохозяйственные работы. Однако о факте крушения стало известно только день спустя. Приехавшие на место следователи обнаружили, что место падения и части воздушной машины были засыпаны землей. Когда фрагменты Ми-2 откопали, те еще были теплыми от пожара.

Пострадавший в результате крушения 62-летний пилот в крайне тяжелом состоянии находится в больнице. Кто и почему пытался скрыть факт крушения воздушного судна, выясняют следователи. Сейчас они опрашивают свидетелей, а также осматривают место происшествия.