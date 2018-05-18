СК возбудил еще одно дело за призыв взорвать Крымский мост

Новости

В Москве госпитализирован режиссер Леонид Хейфец 14:25
Радар Су-30 засек китайский самолет-невидимку 14:23
Пермский робот-терминатор научился человеческому взгляду 14:22
Медведев предложил сохранить за Колокольцевым пост главы МВД России 14:20
Медведев предложил Путину назначить министром финансов Силуанова 14:16
Медведев предложил назначить Скворцову на пост министра здравоохранения 14:14
Суд в Костроме арестовал подозреваемого в убийстве школьницы 14:14
Под Петербургом обрушилась историческая дача 14:09
Опубликован полный состав нового правительства России 14:08
Медведев представил кандидатуру Шойгу на должность министра обороны 14:00
Звукооператор ВГТРК получил ранение при обстреле в Донбассе 13:57
Медведев предложил кандидатуру Зинчева на пост главы МЧС 13:55
Больной раком Николай Караченцов вернулся из Израиля 13:45
Пушков: США своими санкциями подчеркивают вассальный статус союзников 13:37
В Госдуме предложили незамедлительно блокировать "колумбайн-сообщества" 13:33
Ущерб от паводка в Якутии превысил 300 млн рублей 13:23
Под Тулой шестилетнего мальчика задавило бетонной плитой 13:18
Сергей Лукьяненко анонсировал новые экранизации своих книг 13:18
Головин вошел в список лучших молодых игроков Лиги Европы 13:10
Вышел трейлер сайфай-боевика со Сталлоне, Батистой и 50 Cent 13:09
Путин примет решения по составу правительства сегодня 13:08
Видео: В Сибири автокран при спуске судна на воду рухнул в реку 13:07
Трем российским вузам отказали в госаккредитации 13:07
"Острые козырьки" могут стать полнометражным фильмом, мюзиклом и балетом 12:58
Под Калининградом появится 40-метровый волк Забивака 12:55
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как сэкономить при помощи счетчиков на теплоснабжение
Как сэкономить при помощи счетчиков на теплоснабжение
Инвалидам разрешат парковаться под знаком "стоянка запрещена"
Инвалидам разрешат парковаться под знаком "стоянка запрещена"
Как не попасться на уловки бесплатных юристов
Как не попасться на уловки бесплатных юристов
18.05.2018 11:49
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

СК возбудил еще одно дело за призыв взорвать Крымский мост

СКР возбудил уголовное дело в отношении редактора американского интернет-журнала Washington Examiner, который опубликовал призыв взорвать Крымский мост.

Фото: Владимир Аносов/ РГ
Росгвардия возьмет под контроль акваторию Крымского моста

Отмечается, что по результатам проверки ГСУ возбудил уголовное дело в отношении Уго Гурдона, который, по данным следствия, согласовал и разместил скандальную статью Тома Рогана.

"В действиях Уго Гурдона усматривается пропаганда терроризма, то есть деятельность по распространению материалов и информации, направленных на формирование у лиц идеологии терроризма, представления о допустимости осуществления террористических актов (ст. 205.2 УК РФ)", - сообщает пресс-служба ведомства.

Ранее Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении Тома Рогана, призывавшего "к осуществлению террористической деятельности на территории Российской Федерации, в частности - призвал взорвать "Крымский мост".

Главное сегодня

Сергея Скрипаля выписали из госпиталя
Немецкий министр раскритиковал позицию США по "Северному потоку - 2"
Роспотребнадзор отчитался о борьбе с некачественными овощами
СМИ: КНДР пригрозила заморозить диалог с Южной Кореей
Президент Сербии объяснил нежелание вводить санкции против России