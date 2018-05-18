СК возбудил еще одно дело за призыв взорвать Крымский мост

СКР возбудил уголовное дело в отношении редактора американского интернет-журнала Washington Examiner, который опубликовал призыв взорвать Крымский мост.

Отмечается, что по результатам проверки ГСУ возбудил уголовное дело в отношении Уго Гурдона, который, по данным следствия, согласовал и разместил скандальную статью Тома Рогана.

"В действиях Уго Гурдона усматривается пропаганда терроризма, то есть деятельность по распространению материалов и информации, направленных на формирование у лиц идеологии терроризма, представления о допустимости осуществления террористических актов (ст. 205.2 УК РФ)", - сообщает пресс-служба ведомства.

Ранее Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении Тома Рогана, призывавшего "к осуществлению террористической деятельности на территории Российской Федерации, в частности - призвал взорвать "Крымский мост".