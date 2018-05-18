Суд Киева постановил вернуть паспорта РФ рыбакам "Норда"

Соломенский районный суд города Киева принял решение, позволяющее рыбакам керченского рыболовецкого сейнера "Норд" забрать свои российские паспорта в любое время. Об этом сообщил руководитель адвокатского объединения "Могильницкий и партнеры" Максим Могильницкий.

Предметом рассмотрения суда была законность попытки пересечения границы экипажем рыболовецкого судна по российским паспортам. Пограничники Госпогранслужбы Украины пытались доказать, что искусственно задерживаемые в незалежной восемь рыбаков имеют гражданство Украины. Но суд принял противоположное решение.

- Судья объявила, что рыбаки могут забрать свои российские паспорта в любой момент, подтвердив факт законности выдачи и использования документов на территории Украины, - пояснил Могильницкий. - Двое из восьми моряков, к слову, уже вернули себе документы.

Это решение суда фактически опровергает заявления отдельных представителей Государственной погранслужбы Украины и так называемой прокуратуры АРК о том, что российские паспорта моряком, полученные ими в российском консульстве, поддельные.

- Дело трещит по швам и политическая "начинка" лезет из всех щелей, - считает адвокат. - И тот факт, что на роль мальчиков для битья в большой геополитической игре, чиновники назначили самых обычных работяг, за которых помимо адвокатов некому заступиться, вызывает отвращение. Власть уже два месяца издевается над восемью моряками, обратив против них всю мощь карательного аппарата. Сам президент Порошенко, выкроив часок между открытием автостанций и акушерских пунктов, внес посильную лепту, предложив законодательно лишить гражданства всех крымчан. Затем, правда, вернулся в состояние душевного равновесия и законопроект свой неумный отозвал.

Напомним, к настоящему моменту лишь двое из десяти членов экипажа судна "Норд" - кок Ирина Оборина и практикант Дмитрий Таразанов - вернулись в Крым, воспользовавшись свежими заграничными паспортами авиарейсом Киев-Минск. В то же время апелляционный суд Херсонской области отклонил жалобу адвокатов капитана "Норда" Владимира Горбенко на решение о его аресте.