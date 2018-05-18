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18.05.2018 11:00
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Крыму арестован владелец столкнувшегося с электричкой микроавтобуса

Текст: Сергей Винник (Симферополь)

Владелец микроавтобуса Mercedes Sprinter, столкнувшегося с электропоездом в Красноперекопском районе на севере Крыма, задержан. Об этом сообщила пресс-служба Главного следственного управления Следственного комитета России по Крыму.

По данным ведомства, в рамках расследования уголовного дела предпринимателю предъявлены обвинения по части третьей статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц). Владелец автобуса взят под стражу.

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По версии следствия, собственник микроавтобуса не соблюдал режим отдыха и работы водителей, что стало причиной трагедии.

- За совершение подобного преступления санкцией статьи предусмотрено наказание до десяти лет лишения свободы, - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Напомним, авария, повлекшая многочисленные человеческие жертвы и увечья, произошла восьмого апреля нынешнего года. В этот день примерно в 11.45 микроавтобус Mercedes Sprinter выехал на железнодорожный переезд, что привело к столкновению с электропоездом. В результате катастрофы пять человек включая водителя автомобиля погибли. Еще четверо получили травмы различной степени тяжести. Всего в маршрутке Севастополь - Армянск находилось 12 человек.

По факту аварии Следственный комитет возбудил уголовное дело.

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