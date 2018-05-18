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18.05.2018 10:42
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Уволена директор курганской школы, где девочка устроила стрельбу

Текст: Екатерина Призова

Уволена директор шадринской школы, где 21 марта девочка выстрелила несколько раз в одноклассников. До вчерашнего дня женщина находилась в отпуске.

Фото: Эдуард Кутыгин/ ТАСС
Омбудсмен пообщалась с учениками курганской школы, где была стрельба
Фото: Эдуард Кутыгин/ ТАСС
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"Приказом отдела образования администрации города с 17 мая она освобождена от занимаемой должности. И.о. директора назначен один из ее заместителей", - сообщает РИА Новости со ссылкой на руководителя пресс-службы мэрии Тамару Петкову.

Напомним, инцидент произошел во время урока географии. Тринадцатилетняя девочка стала стрелять из пневматического пистолета, который ей передала двоюродная сестра. Семеро школьников получили ранения - обошлось без серьезных травм, только ссадины и синяки.

Как уже писала "РГ", разлад среди одноклассников начался больше года назад, и учителя и родители об этом знали. А вот психолог, который есть в штате учебного заведения, был не в курсе конфликта.

По итогам начавшихся после ЧП проверок в школе выявили нарушения, и было принято решение об увольнении директора. Позднее будет проведен конкурс на замещение вакантной должности.

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