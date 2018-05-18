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18.05.2018 11:50
Рубрика: Происшествия

Суд рассмотрит жалобу Telegram на блокировку мессенджера 14 июня

Московский городской суд рассмотрит жалобу представителей Telegram на блокировку мессенджера 14 июня.

"В Таганский районный суд поступила апелляционная жалоба на решение суда от 13 апреля по заявлению Роскомнадзора в отношении мессенджера Telegram", - рассказала ТАСС пресс-секретарь суда Ульяна Солопова.

Фото: Дмитрий Феоктистов/ ТАСС
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По ее словам, в данной жалобе речь идет об удовлетворенном заявлении Роскомнадзора и немедленном его исполнении.

Ранее Роскомнадзор выступил с разъяснением ситуации вокруг ограничения деятельности Telegram. По мнению Роскомнадзора, решение Таганского районного суда Москвы, согласно его резолютивной части, "обращено к немедленному исполнению с момента принятия". При этом немедленное исполнение решения суда не требует ожидания вступления его в законную силу.

В связи с этим с 16 апреля Роскомнадзор принимает комплекс мер с целью ограничения доступа на территории России к интернет-ресурсам, функционирование которых обеспечивает компания Telegram Messenger Limited Liability Partnership.
 

 

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