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19.05.2018 15:20
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

СК завел дело после убийства младенца в Нижнем Новгороде

Текст: Алексей Иванов (Нижний Новгород)

Следственным отделом по Автозаводскому району СУ СК России по Нижегородской области возбуждено уголовное дело по факту гибели 34-летней жительницы города и ее шестимесячного сына. По предварительной версии, мать сама убила ребенка, после чего покончила с собой.

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Как сообщили "РГ" в ведомстве, трагедия произошла в одной из квартир на улице Веденяпина. По версии следствия, 18 мая женщина убила в ванной сына, а затем совершила суицид. Известно, что в этой семье воспитывалось двое детей, погибший мальчик был младшим ребенком, семья полная. Возможные мотивы совершения преступления пока не называются.

Дело заведено по пункту "в" части 2 статьи 105 УК РФ (убийство малолетнего). В настоящее время следователями назначен комплекс криминалистических и судебно-медицинских экспертиз.

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