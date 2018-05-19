СК завел дело после убийства младенца в Нижнем Новгороде

Следственным отделом по Автозаводскому району СУ СК России по Нижегородской области возбуждено уголовное дело по факту гибели 34-летней жительницы города и ее шестимесячного сына. По предварительной версии, мать сама убила ребенка, после чего покончила с собой.

Как сообщили "РГ" в ведомстве, трагедия произошла в одной из квартир на улице Веденяпина. По версии следствия, 18 мая женщина убила в ванной сына, а затем совершила суицид. Известно, что в этой семье воспитывалось двое детей, погибший мальчик был младшим ребенком, семья полная. Возможные мотивы совершения преступления пока не называются.

Дело заведено по пункту "в" части 2 статьи 105 УК РФ (убийство малолетнего). В настоящее время следователями назначен комплекс криминалистических и судебно-медицинских экспертиз.