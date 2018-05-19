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19.05.2018 18:43
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Делом о нападении на церковь займется Главное управление СК по СКФО

Текст: Наталья Козлова

Александр Бастрыкин поручил следователям Главного следственного управления СК по Северо-Кавказскому федеральному округу принять к расследованию уголовное дело о нападении боевиков на прихожан церкви Архангела Михаила в Грозном.

Как заявила корреспонденту "РГ" официальный представитель ведомства Светлана Петренко, следственная бригада для этого расследования уже сформирована и выехала на место происшествия.

Фото: Руслан Вахаев/ РИА Новости
В Грозном боевики попытались захватить прихожан церкви

Напомним, что сегодня следственными органами СК по Чеченской Республике возбуждено уголовное дело по факту нападения на прихожан церкви Архангела Михаила в городе Грозном.

Уголовное дело возбуждено по статье 317 УК РФ - "посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа". По предварительной информации, в результате нападения убиты двое сотрудников полиции, охранявших церковь, еще двое сотрудников полиции ранены, также убит один человек из числа гражданских лиц - установлено, что он был прихожанином.

Четверо боевиков уничтожены. У них были обнаружены ножи и гладкоствольное ружье.

Как объяснила представитель ведомства, первые следственные действия и показания очевидцев дают основания полагать, что профессиональные действия сотрудников полиции, охранявших церковь, помогли предотвратить более тяжкие последствия нападения и избежать большего количества жертв.

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