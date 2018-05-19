При нападении боевиков на церковь в Грозном погибли двое полицейских

В ходе спецоперации в центре Грозного, которая проводилась в связи с попыткой захвата заложников в церкви Архангела Михаила, погибли двое полицейских и один прихожанин. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в силовом ведомстве Чеченской республики.

По данным агентства, группа боевиков попыталась проникнуть на территорию грозненской церкви и захватить в заложники прихожан. Правоохранителями была проведена спецоперация под руководством главы республики Рамзана Кадырова.

В результате боя ликвидированы четверо нападавших, и погибли два сотрудника полиции. Уточняется, что они были прикомандированы к силовым службам республики. Кроме того, от полученных ран скончался один прихожанин церкви.

Сейчас на месте ЧП работает следственная опергруппа. Выясняются личности нападавших.