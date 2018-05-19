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19.05.2018 18:13
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Муфтий КЧР осудил нападение боевиков на церковь в Грозном

Текст: Михаил Сухарев

Председатель Координационного центра мусульман Северного Кавказа Исмаил Бердиев прокомментировал нападение боевиков на церковь в Грозном, сообщает ТАСС.

Фото: Краснов Сергей/ wikipedia.org
При нападении боевиков на церковь в Грозном погибли двое полицейских

По словам муфтия, террористы специально выбрали для атаки на православный объект начало священного для мусульман месяца Рамадан, чтобы дестабилизировать ситуацию в регионе.

- Бандиты есть везде. Это специально в священный месяц делается, чтобы дестабилизировать ситуацию. Сейчас же месяц Рамадан, в этот месяц нельзя не то, что войн - ругаться нельзя. То, что в этот месяц делается, - у них нет никакой идеи, ничего, - приводит агентство слова Исмаила Бердиева.

Священники, служившие в момент нападения на церковь, не пострадали. Как сообщили "РГ" в Махачкалинской епархии, в которую входит шесть благочиний, включая Грозненское, прихожан в церкви Архангела Михаила немного, больше всего их собирается по воскресным дням - не более ста человек.

Как сообщалось, четверо боевиков были ликвидированы сегодня днем в ходе спецоперации. Вооруженные террористы пытались захватить в заложники прихожан церкви Архангела Михаила в центре Грозного. В результате боестолкновения с силовиками все нападавшие были уничтожены. По предварительным данным, погибли двое полицейских и один прихожанин, еще один человек получил ранение.

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