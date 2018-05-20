В Ижевске после нападения на полицейского возбудили дело

Уголовное дело возбудили по факту нападения на полицейского в Ижевске. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного управления СК России по Удмуртии.

В рамках расследования силовики осмотрели место происшествия - территорию возле дома №46 по улице Дзержинского. Также допрошены очевидцы, коллеги потерпевшего полицейского, изъят нож и назначены экспертизы.

Напомним, накануне вечером 37-летний мужчина напал с ножом на сотрудника патрульно-постовой службы. Произошло это после того, как правоохранитель остановил его, чтобы проверить на угон велосипед, который тот катил. В рамках самообороны полицейский сначала несколько раз выстрелил в воздух, а затем в нападавшего.

Злоумышленник, который, как оказалось, ранее был судим, от полученного ранения скончался в машине скорой помощи. Полицейского госпитализировали.