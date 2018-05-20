В Омске при пожаре погибла семья с двумя детьми

В Омске ликвидировали пожар в центральном округе. Как сообщили в региональном СК, в выгоревшем частном доме находились женщина, двое ее сыновей 2016 и 2013 годов рождения, а также мужчина, предположительно проживавший с семьей. Никого из них спасти не удалось.

По данным МЧС, сообщение о возгорании поступило в 11.17 по местному времени. В тушении участвовали 30 человек и шесть единиц техники. Полностью справиться с огнем пожарным удалось через три с половиной часа.

Помимо специалистов МЧС, на месте трагедии работают эксперты Следственного комитета. В ведомстве проводится доследственная проверка, в ходе которой будут выяснены причины возгорания и гибели людей.