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20.05.2018 12:31
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Омске при пожаре погибла семья с двумя детьми

Текст: Никита Зайков (Омск)

В Омске ликвидировали пожар в центральном округе. Как сообщили в региональном СК, в выгоревшем частном доме находились женщина, двое ее сыновей 2016 и 2013 годов рождения, а также мужчина, предположительно проживавший с семьей. Никого из них спасти не удалось.

В Иркутске произошел пожар на продовольственном складе

По данным МЧС, сообщение о возгорании поступило в 11.17 по местному времени. В тушении участвовали 30 человек и шесть единиц техники. Полностью справиться с огнем пожарным удалось через три с половиной часа.

Помимо специалистов МЧС, на месте трагедии работают эксперты Следственного комитета. В ведомстве проводится доследственная проверка, в ходе которой будут выяснены причины возгорания и гибели людей.

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