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20.05.2018 13:25
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Настоятель храма в Грозном рассказал, как прихожане спаслись от боевиков

Текст: Татьяна Павловская
В Чеченской Республике продолжается расследование уголовного дела, возбужденного по факту нападения на прихожан церкви Архангела Михаила в городе Грозном. Уголовное дело было возбуждено по статье 317 УК РФ "Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа". По поручению Александра Бастрыкина дело принято к производству ГСУ СК РФ по Северо-Кавказскому федеральному округу.

От настоятеля храма отца Сергия Абасова стали известны новые подробности нападения. По словам священнослужителя, вооруженные люди прибыли к храму около 15 часов дня. На тот момент служба в церкви подходила к концу, прихожан было 8-10 человек. У входа на территорию храма, как обычно, стояли сотрудники полиции. Один из них был сразу убит боевиками. Чтобы не допустить боевиков в храм, прихожане закрыли дверь и держали ее. Тогда боевики начали стрелять через дверь, ранив одного из прихожан.

Фото: Руслан Вахаев/ РИА Новости
В Грозном боевики попытались захватить прихожан церкви

"Это Федор Константинович Напольников, заведующий вторым детским хирургическим отделением детской больницы Грозного №2", - рассказал отец Сергий. Он добавил, что боевики пытались забросить в окна гранаты, но им это не удалось.

"Услышав выстрелы, мы поняли, что бандиты сейчас подойдут к главной двери, - цитирует настоятеля ТАСС. - Я дал команду закрыть дверь тем, кто возле нее стоял. Они закрыли, но могли не удержать, потому что там женщины, бабушки были, мужчина один, я подошел, стал держать эту дверь, они открыли огонь по двери. Потом был ранен врач, который также стоял возле двери и помогал ее удерживать".

Священник побежал в другую часть храма, к окну, выходившему на его дом. Во дворе находились трое его детей. Он крикнул им, чтобы они зашли в дом.

"Но злоумышленники хотели открыть огонь по моей супруге, которая выбежала вслед за детьми, - продолжает отец Сергий. - Один из них перезарядил ружье и направил на нее. Но она успела забежать в столовую и спрятаться в подвальном помещении, что ее спасло".

По словам священника, стены столовой прострелены, штукатурка на них отбита, двери сломаны. От выстрелов пострадали окна, стены, бак для святой воды, свечная лавка и даже иконы. Настоятель сказал, что  никто не ожидал, что нападение на храм может состояться на богослужении, к тому же в священный для мусульман месяц Рамадан.

Фото: Саид Царнаев/ РИА Новости
При нападении в Грозном погибли саратовские полицейские

По данным Следственного комитета РФ, в результате нападения на прихожан церкви были убиты двое сотрудников полиции, охранявших храм, еще двое полицейских ранены. Также убит один человек из числа гражданских лиц, его личность устанавливается. Четверо боевиков уничтожены. У них были обнаружены ножи и гладкоствольное ружье. Личности всех напавших на храм установлены.

Как сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения региона, пострадавший во время нападения заведующий отделением детской хирургии и урологии Гудермесской районной больницы, находится в стабильном состоянии.

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