Появилось видео с места нападения на церковь в Грозном

В интернете появилось видео с места нападения на церковь Архангела Михаила в центре Грозного. На записи видно пересечение проспекта Кадырова с улицей Виктора Кан-Калика. Рядом можно увидеть скопление людей и большое количество автомобилей, в том числе различных спецслужб. Проспект Кадырова на кадрах перекрыт.

Как сообщала "РГ", боевики напали на церковь Архангела Михаила около 15 часов 19 мая. Бандиты попытались взять в заложники прихожан, которые находились внутри церкви на службе. Нападавшие были вооружены ножами и гладкоствольными ружьями.

Прихожане церкви, услышав стрельбу, заблокировали дверь в здание. После этого они вызвали экстренные службы.

В ходе спецоперации силовиков четверо боевиков были уничтожены на месте. Также погибли двое полицейских, которые охраняли вход в храм и один из прихожан. Еще несколько человек получили ранения.

По факту происшествия следователи возбудили уголовное дело по ст 317 УК РФ. На месте работает опергруппа. Выясняются личности нападавших.