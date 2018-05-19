СК завел уголовное дело после нападения на церковь в Грозном

Уголовное дело по факту нападения боевиков на прихожан в церкви Архангела Михаила в центре Грозного открыли в следственном управлении СК РФ по Чеченской Республике. Как сообщили "РГ" в пресс-службе ведомства, дело возбуждено по статье 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа).

- В результате нападения, по предварительным данным, погибли двое сотрудников полиции, еще двое получили ранения. Все они охраняли вход в церковь в момент нападения боевиков. Убит один гражданский, его личность пока не установлена,- отметили в пресс-службе Следственного комитета.

По данным ведомства, боевики были вооружены ножами и гладкоствольными ружьями. Однако прихожане церкви успели вовремя сориентироваться и, услышав стрельбу, заблокировали дверь в здание. После этого они вызвали экстренные службы.

Ранее сообщалось, что в центре Грозного боевики напали на церковь Архангела Михаила. В результате проведенной спецоперации всех четверых боевиков удалось уничтожить на месте.