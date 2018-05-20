Перевозчик: Двигатель не вылетевшего из Пулково самолета был исправен

Пассажиры задержанного в Пулково самолета спустя шесть часов смогли вылететь в Москву. Лайнер, который изначально должен был доставить их в столицу, обнаружилась неисправность и выяснилось это прямо на взлетно-посадочной полосе во время разгона самолета.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на авиакомпанию "Алроса", с самолетом которой произошел инцидент, отклонений в работе двигателя ранее не фиксировалось.

Более того, перед полетом самолет прошел все необходимое техническое обслуживание. Чтобы разобраться в причинах инцидента, двигатель снимут с самолета и направят на обследование и ремонт.

ЧП произошло с рейсом 6R 606, который должен был отвезти пассажиров в якутский город Мирный. Рейс предполагал пересадку в Москве. Взлет самолета Boeing-737 со 156 пассажирами на борту предполагался в 13.35. Однако при разгоне пилоты обнаружили на борту техническую неисправность, по одной из версий, у лайнера отказал двигатель. Самолет остановили, пассажиров высадили.

Предполагалось, что авиакомпания предоставит резервный борт к 18.00, фактически же пассажиры улетели в Москву только в 19.27.

Тем временем самолет Boeing-737 начали обследовать. В Пулково прибыли сотрудники Северо-Западного следственного управления на транспорте СК России и Северо-Западной транспортной прокуратуры. В ближайшее время в рамках проверок будут назначены экспертизы, цель которых понять, что же случилось с самолетом и почему неисправность выяснилась за секунды до момента, когда борт должен был подняться в небо.