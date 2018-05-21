Беспилотные авто выйдут на дорогу только с "черным ящиком"

Беспилотные автомобили выпустят на дороги общего пользования только при наличии "черных ящиков". И только на те автотрассы, которые оборудованы специальными метками для беспилотных авто. И речь идет не о штатных поездках беспилотников, а о режиме их тестирования.

Нормативы для проезда машин без водителя уже начали разрабатывать. Пока же беспилотник не имеют право выпускать на дороги общего пользования, если в его салоне нет руля. Чтобы сделать возможным в России выезд такого автомобиля без руля на дорогу, необходимо устранить нормативные барьеры и выработать стандарты, которые соблюдали бы все испытатели беспилотников, считает член рабочей группы национальной технологической инициативы (НТИ) "Автонет" по совершенствованию законодательства и устранению административных барьеров Екатерина Кочергина.

Что из себя может представлять такой "черный ящик"? Ранее предлагалось использовать для этого как базу аппаратуру ЭРА-ГЛОНАСС, которая устанавливается в обычных автомобилях и может фиксировать ДТП. Сейчас в системе "ЭРА-ГЛОНАСС" зарегистрированы почти два миллиона машин (1 968 800 автомобилей). Есть и другие предложения, более приземленные - использовать программные решения на основе блокчейна. Оно позволяет определить виновного в ДТП с участием беспилотных автомобилей. Принцип работы довольно прост, через блокчейн записываются все данные о работе беспилотных авто, это делает невозможным корректировку информации автопроизводителем или испытателем "умной" машины в случае ДТП. Какое из предложений может быть выбрано, пока не решено.

Для тестирования беспилотников на дорогах общего пользования "Автонетом" предложено не только устанавливать самописцы в таких машинах, вести обязательную видеофиксацию тестирования, но и дополнительное страхование ответственности владельца. Принятая правительством "дорожная карта" по развитию беспилотников как раз предполагает установление особенностей допуска для тестирования на дорогах общего пользования не только легковых машин и грузовиков, но и "умных" тракторов, самоходной дорожно-строительной техники.

Будущее автономных автомобилей в России будет зависеть и от развития дорожной сети, ее адаптации к "умным авто", особенно в регионах. Если для таких авто не будет дорог, то и спроса на них не ожидается. Получается, что дороги, даже местные, должны стать умными, а это потребует развитие сетей связи, специальных программ, мощностей для обработки потоков информации. В "Автонете" считают, что необходим льготный налоговый режим для разработчиков ПО для автомобилей с высокой степенью автоматизации. Разработчиков нужно мотивировать на эффективное применение "больших данных", которые поступают от автомобилей и интеллектуальных транспортных систем на дорогах.

Самописцы пока хотят сделать обязательными только для "умных машин", которые едут без руля

Что касается других стран, то в Германии уже приняли поправки в закон о дорожном движении, который дает право выпускать беспилотники на дороги. Но с водителя, владельца машины не снимается ответственность за поведение "умного авто", если машина ехала на автопилоте и была признана виновной в ДТП. Исключением может быть то, что авария произошла из-за сбоя в системе, и "черный ящик", как раз поможет определить, кто виноват в аварии - водитель или его "умная" машина.