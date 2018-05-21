Госдума РФ поддержит польских ветеранов в проведении "Бессмертного полка"

"Мы поддержим ваше участие в историческом проекте "Бессмертный полк" в будущем году на территории вашей страны", - сказал депутат, добавив, что это особенно важно в условиях, когда предпринимаются попытки переписать историю Второй мировой войны.

Слуцкий напомнил о "чудовищных кадрах", снятых на Центральном военном кладбище Варшавы, где вандалы вырывали из земли и разбивали кирками надгробные плиты "над святыми останками советских воинов-освободителей Польши". Это, по мнению депутата, делается для того, "чтобы дети, которые придут через несколько лет на эти кладбища не увидели там захоронений советских воинов в соответствии с теми учебниками истории, где им сегодня преподносится совершенно другая правда о войне".

"Мы должны сказать решительное "нет" уничтожению воинских мемориалов и захоронений советским воинам-освободителям на территории Польши. И здесь необходимо через ваш колоссальный авторитет, через позицию ваших детей и внуков противостоять этому вандализму", - заключил Слуцкий.

Акция "Бессмертный полк" ежегодно проходит 9 мая по всему миру. В этом году несколько сотен человек собрались в Варшаве на военно-мемориальном кладбище на улице Жвирки и Вигуры, где похоронены более 22 тысяч воинов, освобождавших Польшу от нацистских захватчиков. Под звуки песен военных лет они преодолели несколько сотен метров, отделяющих вход в комплекс от возвышающегося в конце аллеи 15-метрового гранитного обелиска. Желающих прийти не остановило даже то, что в Польше в среду обычный рабочий день.