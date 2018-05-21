Кудрин может быть утвержден главой Счетной палаты 22 мая

Комитет Госдумы по регламенту согласовал кандидатуру Алексея Кудрина, внесенную в понедельник президентом РФ для назначения на пост главы Счетной палаты, сообщает "Интерфакс". По данным агентства, комитет предложил рассмотреть вопрос о наделении Кудрина полномочиями главы СП на пленарном заседании Госдумы во вторник, 22 мая.

Напомним, 17 мая нижняя палата парламента освободила от этой должности Татьяну Голикову. В тот же день президенту были предложены четыре кандидата на пост председателя СП - по одному от каждой фракции. Алексея Кудрина выдвинула фракция "Единая Россия".

В понедельник Совет Госдумы примет окончательное решение о включении в повестку завтрашнего заседания вопроса о назначении нового председателя Счетной палаты.