Минприроды: Выпуск облигационных займов поможет реализации майских указов

Новый глава Минприроды России Дмитрий Кобылкин считает, что дополнительные ресурсы для реализации майских указов президента можно получить через облигационные займы.

По его мнению, нельзя рассчитывать только на нефтегазовые доходы. "Мир поменялся, стал непредсказуемым, в любую минуту нефть может подешеветь до 40 или даже 30 долларов. И это значит, что мы не сможем реализовать наши планы", - отметил Кобылкин.

"Год назад на Ямале мы выпустили облигационный займ на 2 млрд рублей под 9%. Разобрали за полдня", - добавил он. Поэтому новый глава ведомства видит потенциал в выпуске облигационных займов больших инфраструктурных проектов.