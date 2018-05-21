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21.05.2018 14:25
Рубрика: Власть

Нового главу Минприроды представили коллективу ведомства

Текст: Ольга Игнатова

Вице-премьер РФ Алексей Гордеев представил коллективу Минприроды нового главу министерства Дмитрия Кобылкина.

Фото: Евгения Новоженина/ РИА Новости
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Указ о назначении Кобылкина министром природных ресурсов и экологии РФ президент России Владимир Путин подписал 18 мая.

Дмитрий Кобылкин родился в 1971 году в Астрахани. Окончил Уфимский нефтяной институт по специальности "горный инженер-геофизик". Начинал с работы в городе Геленджик, но вскоре был приглашен в Ямало-Ненецкий автономный округ в Тарасовское управление геофизических работ, где трудился инженером комплексной геофизической партии. Затем было несколько руководящих должностей в нефтегазодобывающем комплексе. Окончил институт профессиональной переподготовки Уральской академии государственной службы по специальности "государственное и муниципальное управление". В 2010 году занял кресло губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа, был переназначен еще раз в 2015 году.

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